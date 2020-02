Incidente sulla variante, due giovani casertani morti sul colpo

Caserta.Stanotte un tragico incidente sulla variante che collega Caserta a Santa Maria Capua Vetere, all’altezza di San Prisco, ha messo fine alla vita di due giovani.

Due auto, una Micra e una Golf, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate. A perdere la vita sono stati due giovani casertani di 24 e 19 anni i quali sono rimasti intrappolati fra le lamiere dell’ auto.

Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorsi, i Vigli del Fuoco hanno dovuto lavorare non poco per estrarre i corpi dei due giovani.