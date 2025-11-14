Incidente tra una moto e un Suv: muore il centauro

Un motociclista di 57 anni è morto dopo un violento urto contro un Suv che stava invertendo il senso di marcia lungo la ex statale Paullese, nel territorio lodigiano.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Il motociclista procedeva verso Milano quando il Suv, guidato da un cinquantenne, ha iniziato un’inversione di marcia. La manovra sarebbe stata compiuta per evitare una coda che si era formata poco più avanti. La moto ha impattato contro il fianco del fuoristrada e il centauro è stato sbalzato sull’asfalto. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

I rilievi e le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico, rimasto bloccato per oltre un’ora. Il pubblico ministero di turno della Procura di Lodi ha disposto il sequestro dei veicoli coinvolti per ricostruire con precisione la dinamica. L’automobilista è stato ascoltato dagli agenti e sarà sottoposto agli accertamenti di rito previsto nelle indagini per omicidio stradale.

Un tratto stradale spesso critico

La ex Paullese è già stata teatro di diversi incidenti gravi negli ultimi anni. La presenza di svolte pericolose, traffico intenso e manovre improvvise richiede massima attenzione. Le autorità locali chiedono da tempo interventi strutturali per migliorare la sicurezza del tracciato.