Incontro con l’autore della raccolta della storia di Casolla

Incontro con colui che ha scritto una raccolta di libri su Casolla , ossia Giuseppe Vozza,

Questo quarto appuntamento si terrà presso la sede dell’associazione CasertAzione in Via Giaquinto n. 26 a Casolla, precisamente nei locali sottostanti alle scuole elementari.

L’associazione CasertAzione sempre disponibile e parte attiva nel cercare di cambiare il modus operandi di tutti.

Il cambio del luogo si è reso necessario, perchè DE RELATO è stata comunicata l’impossibilità di quello precedentemente indicato in locandina.

Mercoledì 13 aprile con inizio alle ore 18.00 presso la sede di CasertAzione a Casolla vi sarà il quarto appuntamento su “Conversando sulla storia di Casolla e dintorni”.