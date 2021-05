Incontro con le amministrazioni di Capua per la risoluzione delle problematiche

CAPUA – Pochi giorni fa, sabato 22 Maggio, il coordinamento del comitato “Comunità Frascale”, ha incontrato il sindaco Luca Branco, sindaco di Capua, Claudio Di Benedetto, consigliere delegato alle periferie, e Gianluca Di Agresti, consigliere di maggioranza.

Il comitato, rappresentato dalla coordinatrice Arcangeli Annalisa e da altri due membri del comitato, Nadia Carbone ed Elio Chiocchio ha permesso un disteso confronto tra le parti in merito alle diverse problematiche sorte nel territorio del Frascale. L’amministrazione si è dimostrata disponibile ad intervenire nei tratti stradali tra via Carluccia e via Frascale prevedendo la chiusura delle buche e l’installazione di nuova segnaletica stradale nonché il ripristino del regolare flusso della condotta idrica che insiste sul territorio. Il Sindaco si è riservato la facoltà di dialogare con gli enti preposti e di competenza circa la questione dell’argine del fiume e della pulizia, ripristino e messa in sicurezza dei fossati lungo la strada provinciale. Il comitato tutto ha mostrato soddisfazione per la disponibilità degli amministratori ad accogliere tutte le istanze presentate.