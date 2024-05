INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SULL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il prossimo mercoledì 8 maggio, dalle ore 15:00 alle 16:30, presso la redazione di BelvedereNews.net sita a Casagiove in Via Calabria n.50, si terrà un evento di grande rilevanza per dibattere sull’Autonomia Differenziata e altri temi di attualità.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’Onorevole Alessandro Ciaramiello del Movimento 5 Stelle, il Dott. Pasquale Tridico, già Presidente dell’INPS, e Danilo Della Valle, anche lui esponente del Movimento 5 Stelle.

Durante l’evento, i relatori affronteranno argomenti di grande interesse per la comunità, tra cui l’Autonomia Differenziata, un tema di grande attualità che sta suscitando dibattiti e discussioni a livello nazionale.

La presenza di Alessandro Ciaramiello, esponente del Movimento 5 Stelle, promette un confronto stimolante e approfondito sulle posizioni e le proposte del partito in merito alla questione dell’autonomia differenziata.

Il contributo del Dott. Pasquale Tridico, esperto nel campo della previdenza sociale e già Presidente dell’INPS, arricchirà il dibattito con una prospettiva tecnica e istituzionale.

Danilo Della Valle, anch’egli membro del Movimento 5 Stelle, porterà il suo punto di vista e le sue proposte per affrontare le sfide attuali e future del Paese.

L’evento è aperto al pubblico e la partecipazione è gradita. Sarà un’occasione preziosa per confrontarsi e approfondire temi di grande importanza per il nostro territorio e per il Paese nel suo complesso.