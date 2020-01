Incontro di Calcio finisce in rissa, i tifosi della squadra locale fanno irruzione negli spogliatoi

Villa Literno. Un finale di partita ,quella disputata sabato 11 gennaio tra Villa Literno e Caivanese , che sembrava che non dovesse regalare più’ emozioni ai numerosi tifosi locali e ospiti accorsi allo stadio. Ma all’ ultimo minuto dell’ incontro accade quello che non ti aspetti, gli ospiti infatti, a seguito di una bella azione, riescono a raggiungere in extremis il pareggio.

Da qui parte l’ esultanza dei calciatori e dei tifosi della Caivanese . I tifosi locali, irritati da tale atteggiamento, decidono di fare irruzione negli spogliatoi . Comincia da quel momento una vera caccia all’ uomo ad avere la peggio il giocatore della Caivanese Puca che ha riportato una frattura al braccio.