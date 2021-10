Incontro Marino – Santillo non significa apparentamento. I 5 stelle chiariscono

In accordo col Presidente Conte vogliamo chiarire che l’incontro del Senatore Agostino Santillo con Marino, avvenuto nella giornata di ieri, non è un apparentamento (alleanza) con il Sindaco uscente, bensì è stata una semplice interlocuzione basata su temi cari al movimento. I punti su cui siamo disponibili a collaborare sono molteplici; le periferie, il ridare importanza e sostegno alle politiche sociali, la riqualificazione del Macrico, quale grande polmone verde per la città, da decenni chiuso in completo stato di abbandono ed il nostro categorico NO per la collocazione del biodigestore a Caserta. Il tutto tenendo presente che “spendere male i fondi del Recovery è un peccato mortale” come ha dichiarato il Presidente Conte nei giorni scorsi, per cui continueremo a porci contro le destre e a sostenere le nostre idee, a difendere i nostri valori, promuovendo progetti di ampio respiro che facciano di Caserta una vera città a misura d’uomo.

Questo il comunicato congiunto dei Parlamentari Antonio del Monaco, Margherita Del Sesto, Nicola Grimaldi, Marianna Iorio