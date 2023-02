Incontro per valorizzare il III settore dell’alto Casertano

PIEDIMONTE MATESE. Il volontariato e la promozione delle ricchezze locali da parte degli Enti del Terzo Settore, la valorizzazione e la diffusione delle tradizioni e delle peculiarità del territorio a cura delle Associazioni locali, l’impegno civico e la voglia di essere protagonisti del loro tempo che quotidianamente profondono i ragazzi e le ragazze dei Forum Comunali dei Giovani dell’area Gal, saranno questi i tre segmenti sociali con i quali il Gruppo di Azione Locale dell’Alto Casertano si relazionerà nel doppio incontro di animazione in agenda per lunedì 20 febbraio, nella nuova sede di viale dei Pioppi a Piedimonte Matese.

Nell’ambito del calendario di appuntamenti con gli stakeholders del territorio per elaborare, con il metodo del bottom up, la nuova strategia di sviluppo locale per il prossimo quinquennio, anche dopodomani, per il terzo lunedì di seguito, il GAL ospiterà una parte importante degli interlocutori e degli attori istituzionali del territorio.

Alle ore 16 è in programma l’incontro con i rappresentanti ed i volontari degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni che operano da sempre sul territorio e di cui conoscono dinamiche, punti di forza e di debolezza, potenzialità e prospettive di sviluppo e di crescita.

A seguire, dalle ore 17,30, sarà la volta dei giovani che siedono all’interno dei Forum Comunali attivi nei 48 comuni dell’Alto Casertano e che quotidianamente si interfacciano con le amministrazioni comunali, con le istituzionali locali e con il mondo giovanile più in generale.

Tanto agli Enti del Settore e alle Associazioni del territorio, quanto ai Forum comunali dei Giovani, saranno introdotti dal coordinatore Pietro Andrea Cappella e, poi, illustrati dalla struttura tecnica, in collaborazione con il dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi della Università degli Studi del Sannio, i 5 ambiti tematici con gli interventi potenzialmente attuabili nella nuova programmazione nell’area territoriale ricompresa tra il Matese, il Monte Maggiore ed il Monte Santa Croce. Gli incontri si chiuderanno, come sempre, con l’intervento finale del presidente del GAL, Manuel Lombardi, non prima di un confronto vero e aperto con i ragazzi e le ragazze dei Forum ed i rappresentanti di Enti ed Associazioni locali.