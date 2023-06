Incontro su “Difendere l’ambiente, il paesaggio, i cittadini”

Mercoledì 21 giugno, alle ore 16.30, presso il salone dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Via Monte di Dio 14, Napoli), in occasione della presentazione del romanzo “Come la luce dell’alba” di Pio Russo Krauss, si terrà un incontro dal titolo “Difendere l’ambiente, il paesaggio, i cittadini”. Interverranno:

– Alessandro Dal Piaz: docente di Urbanistica;

– Antonio Di Gennaro: agronomo, esperto di Pianificazione Ambientale;

– Carlo Iannello: docente di Diritto dell’Ambiente.

Modera Mario Rovinello, del Direttivo dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza e direttore editoriale de La Valle del Tempo.

Letture di Titti Pepi.

Parteciperà l’autore.

Come la luce dell’alba ha avuto giudizi estremamente positivi:

Il Mattino: «In una città segnata dalla stagione post-epidemia di colera, deturpata dalle nefaste conseguenze di speculazioni edilizie senza scrupoli e ferita a morte da pesanti diseguaglianze sociali, si dipana l’”avventura di un povero cristiano” contemporaneo, con il suo bagaglio di fede autentica e dubbi radicali, di impegno ecclesiale declinato concretamente nel sociale. […] Un romanzo avvincente di impronta fortemente corale, anzi comunitaria, intessuto di dialoghi serrati e costellato di interrogativi esistenziali. […] Come la luce dell’alba è un romanzo che si direbbe necessario: intrinsecamente teologico-filosofico, esplicitamente ambientalista e autenticamente cristiano». (Donatella Trotta su Il Mattino del 16/5/23). Repubblica: «All’inizio del romanzo c’è il cadavere di un colono, s’è impiccato a Masseria Grande […] Inizia così, drammaticamente, la presa di coscienza di padre Sergio, e il libro è la storia dell’impegno di questo prete per organizzare una difesa degli agricoltori minacciati, il suo tentativo di fare della parrocchia dei Frati Agostiniani un luogo di accoglienza e riscatto, scuotendo dal torpore confratelli e superiori, aggregando i giovani, aprendola ai bambini delle baracche. […] Nel romanzo di Pio Russo Krauss ci sono tutte queste cose, attraverso la storia quotidiana, come l’avrebbero raccontata Manzoni o Tolstoj. […] La storia ti prende e non ti lascia più». (Antonio Di Gennaro su Repubblica del 16/5/23).