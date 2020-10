Incredibile ma vero. Auto bloccata tra le sbarre

Maddaloni. Nella mattinata odierna, intorno alle ore 10.00 , un’ autovettura è rimasta bloccata sui binari a sbarre abbassate. Il passaggio a livello interessato dallo sconveniente episodio è quello di via Appia, nei pressi delle clinica di san Michele.

Testimoni riferiscono di traffico bloccato a causa di questo inconveniente. Il conducente probabilmente non avrà fatto in tempo ad oltrepassare i binari, nonostante il semaforo rosso. Le sbarre si sono chiuse prima di quanto avesse sperato. Per fortuna nessuna conseguenza.