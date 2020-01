Incredibile Volalto 2.0 in campo con 14 ragazzine

Questo il comunicato della Volalto 2.0:Brescia non ha accettato lo spostamento della partita. Tutto condivisibile! La Volalto scenderà in campo con 14 ragazzine. Entro mercoledì la Volalto 2.0 Caserta non riuscirà a fare i transfer per i nuovi arrivi. Caserta proteggerà a tutti i costi le atlete rimaste, oltre che i nuovi arrivi, e non le farà scendere in campo. Il Club sta tesserando 14 ragazzine che schiererà, in occasione della gara casalinga, contro il Brescia. La prima squadra e lo staff, unitamente alla dirigenza, si gusteranno la partita dagli spalti e poi tutti a cena a Napoli al ristorante “La Bersagliera”. La Volalto andrà avanti e scenderà in campo compatta a Firenze. Al PalaVignola, mercoledì sera, ci saranno 500/600 studenti di tutta la provincia a divertirsi ed a fare il tifo. Si lavora freneticamente in queste ore: se le regole lo permetteranno, sul taraflex scenderanno bambine di 5 anni accompagnate dai genitori. In merito a questa scelta, lasciamo i commenti agli addetti ai lavori. Alle critiche siamo abituati e non le prendiamo affatto in considerazione.