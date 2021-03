Indennizzi ai familiari delle vittime di femminicidio: fra i destinatari, i genitori di Veronica Abbate

Mondragone. Nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Viminale in favore delle vittime di reati di tipo mafioso e violento, sono state prese in esame richieste di risarcimento da cui l’assegnazione di indennizzi “predeterminati normativamente”. Essi sono stati assegnati dal prefetto Marcello Cardona dopo aver presieduto, mercoledì 17 marzo, il Comitato per la solidarietà alle vittime di mafia e di reati del quale è Commissario.

Gli indennizzi ammontano complessivamente a 260mila euro, e sono stati attribuiti alle vittime di femminicidio, violenza sessuale ma anche oggetto di episodi quali sono quelli che ci restituiscono il volto e il corpo di una donna sfigurata dal marito adoperando l’acido muriatico.

Dei diversi indennizzi assegnati, ne sono stati destinatari per 50mila euro anche i genitori di Veronica Abbate. A porre fine alla vita della giovane di Mondragone l’ex fidanzato, che, all’epoca dei fatti, era un ex allievo maresciallo della Guardia di Finanza.

Era il 3 settembre del 2006 quando, a seguito di un chiarimento in cui non era riuscito ancora una volta a convincere la ragazza a riaprire la loro relazione, venne da questi uccisa, ricorrendo alla pistola d’ordinanza che quella sera aveva purtroppo con sé e da cui partì un colpo diretto alla nuca. “L’ex fidanzato, reo confesso, uccideva la ragazza di 19 anni con un colpo di pistola, non riuscendo ad accettare la fine della loro relazione sentimentale” si legge nella nota del Commissario.

Seppure risarcita, la famiglia di Veronica non vedrà di certo attenuarsi l’indicibile dolore per la perdita di una figlia che nessuna somma di denaro, potrà mai riportare in vita e restituire all’affetto dei suoi cari, per i quali continuerà a vivere nel segno delle battaglie e dei traguardi raggiunti dall’associazione V. E. R. I. fondata nel 2008 dalla coraggiosa mamma di Veronica, Clementina Ianniello.