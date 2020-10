Influenza e Covid19: dubbi paure e… qualche volta l’ ignoranza regna sovrana

Durante la stagione autunnale ed invernale, ogni anno, l’influenza fa ritorno nella sua normale routine, per via del freddo, del vento e delle piogge che mettono a dura prova le nostre difese immunitarie.

Quest’ anno tuttavia, le tranquille influenze fanno ritorno nell’ambito di un fenomeno molto più grande e complesso.

La pandemia causata dal Covid19 che sta attanagliando la salute mondiale porta con sé tra i vari sintomi proprio la febbre e il raffreddore. Il coincidere dei sintomi crea molta confusione nelle persone che non sanno come comportarsi di fronte quella che potrebbe essere una semplicissima influenza.

A tal proposito cerchiamo di fare chiarezza su un punto fondamentale: se un cittadino accusa sintomi influenzali , la prassi resta la stessa di sempre. Chiamare il proprio medico curante il quale valuterà , dopo aver appurato le patologie del proprio paziente , se far intervenire l’Asl di competenzao meno.

Il Covid non è un reato e chi, per sfortuna ,risulta positivo ad un tampone va tutelato ed aiutato e non certo giudicato. Scriviamo questo perchè ,da qualche giorno ,stanno arrivando alla nostra redazione segnalazioni di alcuni cittadini, la maggior parte di età avanzata, che si sono praticamente rinchiusi in casa perchè febbricitanti.

L’ anomalia in tutto questo sta nel fatto che gli stessi ,più’ che paura del virus, hanno timore di attivare quel meccanismo di controllo presso la propria abitazione composto da medici in tenuta anticovid. Quando ciò’ accade, spesso la persona ammalata ,diventa vittima di azioni discriminatorie da parte di alcuni vicini di casa . D’altronde si sa che la mamma degli ” imbecilli” è sempre incinta.

La diffidenza che è ben diversa dalla precauzione, sta distruggendo psicologicamente moltissime persone.

Mai come ora é invece fondamentale mantenere la calma, mettendo in pratica tutte le direttive sanitarie che vengono proposte dal Governo, senza peró intensificare il clima di terrore con le paure che cercano di prendere il sopravvento.

Bisogna essere uniti pur mantenendo il distanziamento sociale e saggi nei modus operandi nel quotidiano, solo così potremo attraversare e sopravvivere all’emergenza di questo 2020 ormai agli sgoccioli.