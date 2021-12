Ingenti disagi da maltempo, esondazione del fiume Volturno

Il maltempo e le ingenti piogge che si sono abbattute sulla provincia di Caserta, hanno creato vari disagi.

Si registra l’esondazione del fiume Volturno, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine al fine di salvare un autovettura rimasta in panne ed in difficoltà per cercar di trarre in salvo gli occupanti dell’autoveicolo che erano rimasti bloccati nei pressi di Vairano Patenora.

Sempre per quel che concerne il tratto stradale della Strada provinciale 281 tra Ailano e Pietravairano a causa dell’invasione delle acque risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sarebbero pervenute ai Carabinieri anche altre richieste di aiuto, tra cui varie segnalazioni con successivi vari interventi, in particolare si registra una richiesta d’aiuto di un autotrasportatore, con annesso intervento sulla strada provinciale 10, Raviscanina –Pietravairano, nei pressi del ponte sul fiume Volturno, dove le varie forze dell’ordine intervenute, hanno salvato i due occupanti di un’autovettura travolta dalla piena.