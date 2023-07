Inizia con Tony Servillo il “Capua film Fest”

Alla seconda edizione di Capua Film Fest, il teatro Ricciardi lancia un programma ricco di ospiti e film tra cult e prima visione. La rassegna di cinema all’aperto si apre in piazzetta Sant’Angelo in Audoaldis lunedì 10 luglio alle ore 21.00 con Toni Servillo, che presenta il film Premio Oscar 2014 “La grande Bellezza” di Paolo Sorrentino. L’attore casertano in dialogo con il direttore artistico Francesco Massarelli torna a Capua per condividere i suoi successi cinematografici raccontandosi davanti al pubblico sotto le stelle.

<< Il Capua Film Fest vuole essere una vera e propria festa del cinema italiano. Il cartellone è stato concepito come un lungo viaggio, dai classici degli anni ’50 e ’70 fino ad alcuni dei più interessanti esordi dell’ultima stagione – dice Massarelli – proiettando autentici capolavori che hanno brillato fino ad ambire a premi internazionali, ma anche opere estremamente interessanti a cui il nostro festival cerca di restituire la visibilità che meritano, dopo aver trovato poco spazio nelle sale>>.

Il programma fino al 23 luglio prevederà serate d’onore, dedicate a grandi attori campani come Lino Musella, Teresa Saponangelo e Gianfelice Imparato; serate omaggio e film cult, come Il Postino, con il racconto della controfigura di Massimo Troisi, Gerardo Ferrara, e con Antonio Petrocelli per ricordare l’attore e regista Francesco Nuti, da poco scomparso; e tra le opere prime in programma anche una nuova sezione dal titolo “Scelto da”.

I registi Pietro Marcello e Toni D’Angelo condividono in presenza e con il pubblico la scelta di film che hanno fatto la storia del cinema come Due Soldi di Speranza di Renato Castellani (Palma D’oro a Cannes) e il film Tony Arzenta (Big Guns) di Duccio Tessari con Alain Delon. << Il cuore pulsante del festival saranno gli incontri con attori e registi che accompagneranno ogni proiezione – continua il direttore Massarelli – tra i racconti sulla loro straordinaria arte e i momenti importanti condivisi sul set >>.

<< L’idea di portare il cinema fuori dal teatro Ricciardi mi ricorda la famosa scena del nuovo cinema Paradiso – continua il direttore generale Gianmaria Modugno – e grazie agli sforzi di un lavoro di squadra i nostri spettatori e i nostri preziosi ospiti possono beneficiare della città, di nuova gente e di nuovi sguardi, e ammirare le bellezze del territorio con stupore. Faccio questo perché sono innamorato della mia città, in questo settore non si è imprenditori, spesso si tratta di puro mecenatismo>>.

L’idea di proteggere la cultura e di beneficiare dell’arte prende forma con l’appello Salviamo il cinema di chi ama il cinema lanciato dal team del Teatro Ricciardi, una lettera destinata agli operatori dello spettacolo per poter trovare insieme soluzioni in risposta alla chiusura delle mono-sale italiane. Dare un sostegno concreto alle 682 sale che rappresentano il 56% del cinema italiano con la partecipazione attiva di attori, registi e autori del mondo dello spettacolo, anche e soprattutto nei cinema di provincia, potrebbe essere un primo passo verso la salvezza delle opere sul grande schermo e in condivisione.

Per un ausilio all’incremento del pubblico, il Teatro-cinema Ricciardi con questo appello si rivolge in particolar modo alle case di produzione e distribuzione che hanno a cuore la vita del cinema e delle monosale italiane, patrimonio educativo, istruttivo e intellettuale di grandi e piccoli e chiede di sottoscrivere tale appello (suhttps://www.teatroricciardi. it/appello) per un accordo futuro che possa prevedere la possibilità di moltiplicare la presenza di attori e personaggi dello spettacolo a seguito dei film nell’anno di uscita e di programmazione. Alle mono-sale italiane il cinema capuano chiede invece di firmare questo accordo qualora i loro bisogni corrispondano a quelli descritti da tale richiesta di soccorso. Il costo dei biglietti per ogni serata di Capua Film Fest è di 5 euro. La prevendita è online sul sitowww.teatroricciardi.it /tel. 0823963874

IL PROGRAMMA DI CAPUA FILM FEST

Lunedì 10

Serata d’onore

Toni Servillo presenta La grande bellezza di Paolo Sorrentino

Martedì 11

Scelto da..

Pietro Marcello presenta Due soldi di speranza di Renato Castellani

Mercoledì 12

Italia opera prima

Nicola Prosatore presenta Piano piano di Nicola Prosatore

Giovedì 13

Una Festa per Capua

Raffaela Mariniello presenta Zio Riz

Gaetano Cucciardi presenta Il Berretto di Squille

Venerdì 14

Scelto da

Toni D’Angelo presenta Tony Arzenta (Big Guns) di Duccio Tessari

Sabato 15

Andrea Papini presenta I Nostri Ieri di Andrea Papini

Domenica 16

serata d’onore

Lino Musella presenta Il pataffio di Francesco Lagi

Lunedì 17

Italia opera prima

Cinzia Bomoll presenta La California di Cinzia Bomoll

Martedì 18

Italia opera prima

Andrea Zuliani presenta Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani

Mercoledì 19

Troisi 70

Gerardo Ferrara (controfigura di Troisi nel film) presenta Il Postino di Michael Radford

Giovedì 20

Sarà per Francesco (serata in ricordo di Francesco Nuti)

Antonio Petrocelli presenta Caruso Pascoski di padre polacco di Francesco Nuti

Venerdì 21

Serata d’onore

Gianfelice Imparato presenta Querido Fidel di Viviana Calò

Sabato 22

anteprima evento

Gianni Costantino, Sante Roperto, Vincenzo Cascione e Nando Gentile presentano Scugnizzi per sempre (episodio 1 e 2)

Domenica 23

Serata d’onore

Teresa Saponangelo presenta Il buco in testa di Antonio Capuano