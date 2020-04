Inizia la Fase due: il calendario per la ripresa delle attività lavorative e commerciali

La fase due è pronta per iniziare: già il 27 aprile 2020 potrebbe esserci una prima ripresa delle attività, mentre il 4 maggio dovrebbe esserci il via libera alle uscite da casa anche per motivi non di stretta necessità. Ma uscire dai confini della propria Regione non sarà ancora possibile.

Per la ripartenza il Governo ha già pronto un calendario delle riaperture: per i negozi – ma anche per bar e ristoranti – la data di ripresa è vicina, ma ricordiamo che sarà necessario rispettare le norme per la sicurezza di lavoratori e clienti (pena la sospensione della licenza).

Se tutto procederà come si spera, ovvero se il trend dei contagi continuerà al ribasso, ci dovrebbe essere un allentamento delle misure restrittive già la prossima settimana, anche se di un vero e proprio inizio per la fase due si potrà parlare solamente dal 4 maggio 2020.

In queste ore sta circolando un calendario – non ufficiale – riguardo alle date in cui potranno aprire negozi e altre attività, grazie al quale potremo farci un’idea su quando si potrà tornare a lavoro. Ricordiamo che il programma che trovate di seguito dipende dalla curva dei contagi: qualora indice R0 dovesse ricominciare a salire, infatti, il programma potrebbe subire un rallentamento.

Quali attività potrebbero riprendere dal 27 aprile 2020

Anche se la fase due comincerà ufficialmente il 4 maggio 2020, ci sono delle attività che potrebbero ottenere l’autorizzazione a ripartire già in data 27 aprile 2020, quindi dal prossimo lunedì.

Nel dettaglio, sempre se i sindacati non proveranno a bloccare il calendario indicato dal Governo, ci potrebbe essere la ripresa delle fabbriche di macchine industriali per l’agricoltura e la silvicoltura. Un piccolo passo, ma necessario per ridare un po’ di ossigeno ad alcune aziende.

Quali attività potrebbero riprendere dal 4 maggio 2020

Il 4 maggio 2020, invece, ci sarà un maggiore allentamento dei divieti che interesserà anche gli spostamenti. Non è da escludere, però, che per spostarsi sarà ancora necessaria l’autocertificazione; inoltre, non si potrà uscire fuori dal Comune di residenza.

Cosa succederà allora? Ad esempio si potrà tornare a fare sport al’aperto, anche fuori dai confini della propria abitazione. L’importante sarà mantenere una distanza di almeno 2 metri dagli altri in caso di allenamenti di gruppo.

Riguardo alle attività che potranno riprendere, invece, è atteso il via libera per tutti i cantieri e anche per le industrie del tessile e della moda. Ripartono anche le estrazioni del Lotto e del Superenalotto.

Parimenti, alcuni dipendenti pubblici potrebbero ottenere l’autorizzazione a tornare in ufficio, ma seguendo un calendario di turnazioni per evitare affollamenti. Per il resto del tempo passato in casa si continuerà a lavorare in smart working.

Quali attività potrebbero riprendere dall’11 maggio 2020

Nel calendario è previsto un leggero allentamento delle restrizioni per ogni lunedì.

Lunedì 11 maggio 2020 dovrebbe essere il giorno in cui anche i negozi per la vendita al dettaglio potranno riaprire, con i centri commerciali (ma anche i mercati rionali che non vendono alimenti) che però resteranno chiusi. Troppo alto, infatti, il rischio che in questi luoghi si vadano a creare affollamenti.

Anche parrucchieri, barbieri, e centri estetici potrebbero ottenere l’autorizzazione a riprendere (ma non è da escludere che per queste attività la riapertura slitti alla settimana successiva).

Quali attività potrebbero riaprire dopo il 18 maggio

Per il 18 maggio potrebbe esserci un ulteriore allentamento dei divieti e probabilmente anche per bar e ristoranti che potrebbero aprire al pubblico ma solo dopo aver riorganizzato i propri spazi con un distanziamento di almeno due metri tra i tavoli.

Inoltre, se tutti i governatori regionali saranno d’accordo, potrebbe esserci la possibilità di spostarsi fuori dalla Regione di residenza.

Per concerti, eventi in piazza, cinema e teatri la chiusura potrebbe essere prolungata almeno fino a giugno 2020, ma anche in quel caso ci sarà una sostanziale riduzione dei posti. Anche per gli stabilimenti balneari l’apertura potrebbe slittare ai primi di giugno.