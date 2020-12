Inizia oggi l’avventura del consigliere provinciale Angelo Campolattano

COMUNICATO STAMPA.

«E’ cominciata oggi ufficialmente la mia avventura di consigliere provinciale , con la partecipazione ai lavori del primo consiglio anche se, già da qualche settimana sono impegnando per il territorio sfruttando questo nuovo ruolo.

Tanti gli incontri , dai dirigenti scolastici della città di Maddaloni (per pianificare interventi utili a garantire la ripresa dell’attività didattica in sicurezza), agli istituti di Piedimonte Matese.

Ringrazio tutti gli amministratori che mi hanno dato la possibilità di essere eletto in Provincia:

troveranno in me ,sempre una sponda per le iniziative da realizzarsi sui loro territori.

Sono felice che il mio ingresso in Provincia sia coinciso con la nascita del gruppo consiliare di Italia Viva: un progetto a cui ho sempre creduto e che ho nel cuore .

Ogni giorno si arricchisce dell’ impegno di nuovo amici ,competenti e radicati sui territori . Inoltre , alla nuova capogruppo Frasca , vanno i miei auguri di buon lavoro.

Un grazie anche al presidente Magliocca per la disponibilità al dialogo dimostrata in queste prime battute.

In me troverà sempre un sostegno quando si tratta di lavorare per il bene della comunità ,così, come sarò un fiero oppositore ogni qualvolta dovessi intravedere scelte che non vanno nella direzione della crescita della provincia di Caserta».

Lo ha dichiarato il neo consigliere provinciale Angelo Campolattano.