CAPUA – Iniziati a Capua i lavori di diserbo presso gli istituti scolastici capuani. Le parole dell’assessore all’ecologia Gravano: “Sono partiti in questi giorni i lavori di diserbo, con grande priorità agli Istituti scolastici. È per questo che stamattina, insieme all’assessore alla Pubblica istruzione Veronica Iorio, abbiamo verificato di persona che le aree siano correttamente diserbate e pulite. La scuola Pier delle Vigne e Ettore Fiermosca sono state già toccate dagli interventi e abbiamo verificato le aree di competenza comunale che toccheremo a partire da domani (8 settembre 2021). Il lavoro che abbiamo fatto di programmazione dello sfalcio, intanto, prosegue:Domani toccherà a Viale Ferrovia, per cui è stata emessa ordinanza dal Comandante Carlo Ventriglia per istituire un temporaneo divieto di sosta lungo il viale al fine di facilitare le operazioni”.