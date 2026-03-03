Innovazione didattica e tecnologie educative

La Fondazione Cultura & Innovazione, presieduta da Riccardo Iuzzolino, annuncia con entusiasmo la sua partecipazione alla prossima edizione di Didacta Italia 2026, il più importante evento dedicato al mondo della scuola e dell’educazione in Italia. L’appuntamento si terrà a Firenze da mercoledì 11 a venerdì 13 e vedrà protagonisti professionisti dell’istruzione, aziende, istituzioni e esperti di innovazione didattica da tutta Italia e non solo. La Fondazione Cultura & Innovazione, da anni impegnata nella promozione dell’innovazione pedagogica, sarà presente con una serie di iniziative, laboratori e conferenze tematiche. Durante l’evento, la Fondazione approfondirà le nuove frontiere della didattica digitale, le tecnologie per l’apprendimento e la formazione continua degli insegnanti, temi di crescente rilevanza in un contesto educativo in continua evoluzione.

Le principali attività della Fondazione Cultura & Innovazione a Didacta Italia 2026 saranno Workshop interattivi sul tema dell’integrazione delle tecnologie nell’insegnamento e sul digital learning, con focus sulle soluzioni didattiche innovative, Seminari di approfondimento sulla formazione degli insegnanti e sull’adozione di metodi pedagogici alternativi per migliorare l’inclusività e l’accessibilità nelle scuole e Presentazione di progetti educativi pilota sviluppati dalla Fondazione in collaborazione con scuole e università, che mettono al centro l’uso consapevole e creativo delle tecnologie per stimolare la curiosità e l’apprendimento attivo. Verranno presentati progetti educativi pilota sviluppati dalla Fondazione in collaborazione con scuole e università con maggiore risalto all’uso consapevole e creativo delle tecnologie per stimolare la curiosità e l’apprendimento. Riccardo Iuzzolino Presidente della Fondazione Cultura & Innovazione ci ha concesso un’intervista in esclusiva e alla nostra domanda sull’importanza dell’innovazione in ambito educativo ha dichiarato: – “Siamo entusiasti di portare la nostra esperienza e le nostre proposte a un pubblico sempre più ampio, in un contesto stimolante come quello di Didacta, che favorisce il confronto e la crescita professionale. La partecipazione a Didacta Italia è un’occasione fondamentale per continuare a sensibilizzare i docenti, le istituzioni e il pubblico sull’importanza dell’innovazione in ambito educativo”.