Inseguimento da film nel centro di Maddaloni. Arrestato un uomo

Maddaloni. Tanto spavento tra la popolazione nel pomeriggio di sabato tra le strade di Maddaloni. Gli agenti del locale commissariato, a seguito di un rocambolesco inseguimento conclusosi in via Cancello, hanno arrestato un uomo a bordo di una Giulietta per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di sostanze stupefacenti.

Secondo il racconto di testimoni nell’operazione di cattura una volante ha riportato danni e alcuni agenti sono rimasti feriti. Un altro colpo portato a termine con successo dalla Polizia di Stato che lavora quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini sui territori, rischiando anche sulla propria pelle come in questo caso.

Le immagini sono di repertorio.