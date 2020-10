Scene da Far West questa sera in centro a Maddaloni. Secondo il racconto di alcuni testimoni in zona Un uomo di nazionalità non italiana, alla guida di una Renault Koleos non si sarebbe fermato all’alt della polizia. I poliziotti in borghese lo avrebbero in seguito e poi sparato in aria per fermarlo. L’uomo alla fine è stato fermato e preso in carico dalle forze dell’ordine. Tutto questo è avvenuto in via Libertà intorno alle 21.