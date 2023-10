“Insieme per l’Allattamento”: l’iniziativa di UNICEF Caserta in occasione della SAM 2023 (Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno)

Dal 1 al 7 Ottobre in Italia si celebra la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, nata insieme alla WABA, World Alliance for Breastfeeding Action ovvero Alleanza mondiale per interventi a favore dell’allattamento.

Basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia Globale per l’Alimentazione dei Neonati e dei Bambini dell’OMS e dell’UNICEF ; è proprio a questa alleanza globale di individui, reti ed organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, che si deve la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno, allo scopo di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sia importante allattare al seno e per generare sostegno, raggruppando gli sforzi di tutti i promotori e le promotrici, governi, ed enti, utilizzando un tema diverso ogni anno.

Il motto lanciato dalla WABA è stato “L’allattamento si prende cura del pianeta”, ponendo l’accento sul fatto che il latte materno è un alimento naturale, rinnovabile e del tutto biocompatibile.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’UNICEF e il Ministero della Salute italiano sottolineano come il latte materno permetta di ottenere molti benefici per la salute del bambino e della mamma. Prove di efficacia diffuse, dimostrano, infatti, che l’allattamento salva le vite, migliora la salute e riduce i costi in tutti i paesi del mondo.

Un allattamento esclusivo per i primi sei mesi di vita, a partire dalla prima ora dalla nascita – senza altri alimenti – favorisce lo sviluppo sensoriale e cognitivo e protegge i bambini dalle malattie infettive e croniche.

Come raccomandato nella “Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini”, i bambini dovrebbero essere allattati in maniera esclusiva per i primi 6 mesi di vita, e il latte materno sarebbe consigliabile anche dopo l’introduzione di alimenti complementari, fino a due anni di vita, e comunque finché madre e bambino lo desiderino.

Inoltre, l’aumento dei tassi di allattamento nei primi 6 mesi di vita consentirebbe di salvare la vita ogni anno, nel mondo, a circa 820.000 bambini.

Nella consapevolezza che sia necessario portare una “cultura dell’allattamento” nella comunità locale, nella prospettiva più ampia del diritto di ogni bambino a ricevere la migliore alimentazione possibile per la propria età, è stata sviluppata l’iniziativa Comunità Amica dei Bambini e delle Bambine (BFCI – Baby Friendly Community Initiative) adattando ai servizi territoriali socio-sanitari l’Iniziativa “Ospedale Amico”, così da promuovere una rete di sostegno e un’assistenza continuativa per genitori e bambini.

“Insieme per l’Allattamento” è l’iniziativa di Unicef Caserta e si basa sui programmi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’UNICEF e su azioni previste nei piani nazionali e regionali.

“Nei comuni della provincia di Caserta verranno diffusi materiali che raccomandano di allattare, in maniera esclusiva, i bambini durante i primi 6 anni di vita. La sede Unicef di Caserta, inoltre, fornirà materiali nei pomeriggi di mercoledì 4 e venerdì 6 fornendo supporto per la diffusione delle Comunità amiche delle bambine e dei bambini”, ha detto la Presidente Unicef di Caserta prof. Lia Pannitti.

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento, l’associazione TERRA PRENA Lazio APS promuove una giornata di sensibilizzazione, sabato 7 ottobre , ore 11:30, presso la Biblioteca Comunale di Cellole, con stand informativo, spazio consulenze e incontro aperto al pubblico dal titolo “Allattamento materno tra miti e realtà”. Tutta la comunità è invitata a partecipare.