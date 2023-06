Insieme per Maddaloni: pronti a confrontarci con il sindaco per la nostra proposta per la giunta

Leggiamo dai giornali di formule di giunta che ci lasciano perplessi per la puntualità del contenuto e che necessitano di alcune precisazioni.

Sosteniamo il Sindaco De Filippo per l’azione amministrativa che sta svolgendo e che si è dimostrata efficace e vincente premiata da un consenso molto largo al quale abbiamo dato un contribuito quale terza forza nei risultati elettorali e l’elezione dei nostri tre consiglieri eletti.

Abbiamo il dovere della trasparenza verso chi ha sostenuto le nostre idee candidandosi nella lista “Insieme per Maddaloni” e verso la cittadinanza intera alla quale da oggi vogliamo parlare per assicurare sostegno all’iniziativa per il rilancio della Città.

Con la proclamazione degli eletti si apre ufficialmente questa consiliatura che sarà all’opera nei tempi previsti e corre l’obbligo di precisare che la discussione sulla composizione della Giunta che affiancherà il Sindaco De Filippo non è ancora aperta in quanto attendiamo che il Sindaco riunisca i referenti delle liste della sua maggioranza per aprire il confronto e pertanto riteniamo ogni anticipazione del tutto gratuita e infondata.

Siamo certi di contribuire con le nostre energie, forti del sostegno elettorale ricevuto, a rilanciare la qualità della nostra comunità per i prossimi cinque anni qualunque siano le scelte che si andranno a definire per la Giunta comunale in quanto agiremo senza limitazioni di campo con l’azione del nostro gruppo consiliare che lavorerà con iniziative e proposte nell’interesse collettivo escludendo fin d’ora ogni forma di compromesso che possa lasciare intendere interessi particolari che negli anni trascorsi hanno fin troppo impedito il rilancio di Maddaloni.

