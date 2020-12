Insulti a raffica alla prima vaccinata covid

Claudia Alivernini, infermiera dello Spallanzani di Roma nota alle cronache per essere stata la prima vaccinata nel nostro Paese, è stata sommersa da insulti e minacce che l’hanno costretta a chiudere i suoi profili social. La 29enne dopo la brutta esperienza starebbe pensando di denunciare i responsabili alla polizia postale, considerando che la tendenza non si è arrestata dopo la sua uscita di scena dalle piattaforme. Commenti tra i quali come “Sei pagata per fare il tuo lavoro, fallo in silenzio senza cercare notorietà, altrimenti cambia mestiere”

Claudia Alivernini è stata vaccinata contro il coronavirus il 27 dicembre, nel cosiddetto “Vaccine day”, la data simbolica in cui la campagna vaccinale è partita in tutta Europa. “È con gramde profondo orgoglio e grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino”, aveva commentato la stessa infermiera, definendo la vaccinazione “un piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi”.