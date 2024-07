Sarà la splendida location della Domus Svelata (via Cappabianca 14) a Santa Maria Capua

Vetere a ospitare il convegno sul tema “Intelligenza artificiale e diritto alla salute. Rischi e

opportunità”. L’appuntamento è per martedì 23 luglio alle ore 18,30.

L’incontro sarà aperto dai saluti di Antonio Gargiulo, presidente Lions Club Santa Maria Capua

Vetere, Angela Del Vecchio, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, e

Carlo Manzi, presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta. Quindi, gli interventi di Vincenzo

D’Anna, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini Regionali dei Biologi, Diego

Matricano, professore associato di Imprenditorialità e Innovazione dell’Università “Luigi

Vanvitelli”, e Salvatore Monaco, professore emerito di Automatica dell’Università “La Sapienza”

Roma.

E ancora, Lucio Romano del Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, Vincenzo Schiavone,

presidente Pineta Grande Hospital, e monsignor Pietro Lagnese, arcivescovo di Capua e vescovo di

Caserta.

L’incontro sarà introdotto da Claudio Sgambato del Foro di Santa Maria Capua Vetere. A

moderare la giornalista Maria Beatrice Crisci, componente della commissione Cultura dell’Ordine

dei Giornalisti della Campania.

Intelligenza artificiale e sanità, un legame che oscilla tra rischi e opportunità. Senza dubbio l’IA

rappresenta una grande promessa per la salute, ma comporta anche sfide serie. Su questo e altro

ancora si cercherà di fare il punto nel corso dell’appropriato e attuale convegno.

Piace ricordare che nei suggestivi spazi della Domus Svelata è in esposizione la collezione di

abiti cuciti dal laboratorio di EVAlab, disegnati da Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta.

E ancora, il coffee break offerto agli ospiti sarà preparato da Le Ghiottonerie di Casa Lorena.