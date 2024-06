L’intelligenza artificiale nella cura dell’obesità.

Si svolgerà domani 19 giugno 2024, a Napoli in via Petrarca 80, ore 9:00, presso la splendida cornice di Villa Doria D’Angri, il convegno sulle nuove frontiere della cura all’obesità.

La VI edizione del congresso Epigenetica, nutrigenetica, nutrigenomica e intelligenza artificiale, presieduto da Teresa Esposito, dirigente medico Asl Napoli 3 Sud, docente di dietistica presso l’università Federico II di Napoli facoltà di medicina, vuole essere una risposta ad una vera e propria emergenza in Campania, che risulta essere la seconda regione italiana per gli interventi sull’obesità.

Si discuterà inoltre del ruolo dell’alimentazione nei malati oncologici, in modo tale che essi possano ridurre gli interventi farmacologici.

In questo senso la cura di queste patologie considererà centrale l’apporto chiave del medico specialista in dietologia clinica e nutrizione umana, esperto in malattie del metabolismo.

All’evento parteciperanno prestigiosi esperti nazionali ed internazionali.

“Contrastare questi problemi, prevenire e prendersi cura dei pazienti, seguendoli scrupolosamente anche durante le cure oncologiche – sottolinea la professoressa Teresa Esposito -, è un dovere della comunità medica. Sono orgogliosa di poter contribuire con passione e dedizione a questo dovere“.