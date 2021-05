MILANO – L’ Inter va a vincere il campionato italiano di SERIE A TIM , dopo la cinquina rifilata alla Sampdoria.

L’Inter batte 5-1 la Sampdoria a ‘San Siro’ e conquista la prima vittoria da campione d’Italia in questa stagione. I nerazzurri avevano già chiuso la pratica nel primo tempo grazie alla doppietta di Sanchez e al gol realizzato da Gagliardini che aveva sbloccato il match. Nel mezzo la rete blucerchiata firmata dall’ex Keita Balde. Nella ripresa la squadra di Conte dilaga con il gol di Pinamonti e poi quello messo a segno da Lautaro Martinez su calcio di rigore.

Dunque inquello che è ilpomeriggio allo stadio meazza in San Siro Milano, passerella tricolore per l’Inter campione d’Italia che batte la Samp a San Siro mettendo a segno tre reti nel primo tempo (doppietta di Sanchez). Nella ripresa arrivano anche i gol di Pinamonti e infine Lautaro su rigore. Quattordicesimo successo di fila in casa per i nerazzurri: striscia record

tabellino match

INTER-SAMPDORIA 5-1

4′ Gagliardini (I), 26′ Sanchez (I), 35′ Keita Balde (S), 36′ Sanchez (I), 62′ Pinamonti (I), 70′ rig. Lautaro (I

INTER (3-5-2): Handanovic (46′ Radu); D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Eriksen (55′ Brozovic), Gagliardini (61′ Barella), Young; Sanchez (55′ Pinamonti), Lautaro (73′ Sensi). All. Conte

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli (46′ Yoshida), Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby (46′ Ekdal), Jankto (46′ Damsgaard); Gaston Ramirez (46′ Verre); Keita Balde (73′ Quagliarella). All. Ranieri

Ammoniti: Tonelli (S), Adrien Siva (S)

