Inter sogna il grande colpo in attacco!!

Da una parte la Roma che ha bisogno di fare cassa, dall’altra l’Inter che vuole continuare a rafforzarsi per essere ancora di più competitiva nella prossima stagione. In questo finale di stagione così strano, in casa Inter si comincia a riparlare di mercato e il nome tornato caldo in queste ultime ore è quello del bomber della Roma Dzeko.

L’attaccante bosniaco non è stato affatto contento della stagione giocata fino ad ora e viste le esigenze della società capitolina, potrebbe andar via a fine stagione. Già nella passata stagione il bosniaco fu ad un passo dall’Inter, senza riuscirci.