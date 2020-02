Intercettati ed arrestati dopo furto alla stazione radio base Vodafone sita in Bonea

ARIENZO (CE) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile N.O.R.M.) della Compagnia di Maddaloni (CE), sulla SS. 7 del Comune in Arienzo (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto aggravato, di C.P., cl.1975, e P.E., cl.1972, entrambi residenti a Napoli.

I due sono stati intercettati dai militari dell’Arma a seguito di una segnalazione di furto avvenuto all’interno della stazione radio base Vodafone sita in Bonea (BN).

I malviventi sono stati bloccati ed arrestati dopo un breve inseguimento lungo la predetta arteria stradale. La refurtiva consistente in quattro batterie, è stata interamente recuperata.

C.P. e P.E. sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.