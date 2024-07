INTERDITTIVA ANTIMAFIA PER SOCIETÀ DEL “CARTELLO” DELLE SANIFICAZIONI

La Prefettura di Caserta ha emesso un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti di una società con sede a Marcianise, operante nel settore delle sanificazioni. L’azienda è sospettata di avere legami con l’ex consigliere regionale Nicola Ferraro. Secondo l’ipotesi della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda), Ferraro avrebbe guidato un cartello delle sanificazioni delle strutture sanitarie, in qualità di imprenditore colluso con il clan dei Casalesi, per il quale è già stato condannato per reati di camorra.

L’azienda coinvolta avrebbe partecipato a diversi bandi in associazione temporanea di imprese (Ati) con un’altra società, anch’essa collegata a Ferraro e con cui condivide la sede legale nella zona industriale di Marcianise. Questi collegamenti hanno destato l’attenzione degli investigatori, portando quasi un anno fa a una serie di perquisizioni da parte dei carabinieri per raccogliere prove e verificare le relazioni tra le varie persone coinvolte.

Le indagini della Dda ipotizzano che Nicola Ferraro, insieme al fratello Luigi, abbia infiltrato diverse società nel settore dei rifiuti e della sanificazione degli ambienti ospedalieri. L’obiettivo era quello di ottenere somme consistenti dagli appalti delle pubbliche amministrazioni, inclusi comuni e aziende sanitarie.

Questo provvedimento della Prefettura di Caserta è un’ulteriore conferma della lotta contro le infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, soprattutto in settori strategici come quello della sanificazione, che ha assunto particolare rilevanza durante la pandemia. La misura interdittiva rappresenta un passo importante per impedire che le risorse pubbliche finiscano nelle mani di organizzazioni criminali e per garantire trasparenza e legalità negli appalti pubblici.