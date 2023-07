Interrogazione di Del Rosso sui Lavori scolastici al Comune di Caserta

CASERTA – All’ Interno del Comune di Caserta è stata presentata una interrogazione consiliare da parte di uno dei consiglieri di opposizione del Comune di Caserta ossia. Maurizio del Rosso.

Per quanto concerne i fatti eccone un breve riassunto: il Ministero dell’Istruzione ha investito una cospicua somma di denaro per riqualificare gli istituti scolastici accordando alle Amministrazioni locali la possibilità di accedere ai fondi mediante la predisposizione di programmi di riqualificazione.

Diversi istituti della provincia di Caserta sono stati assegnatari dei fondi comunitari. “In alcuni comuni come ad esempio la città di Caserta le opere di riqualificazione e ristrutturazione stanno già iniziando – fa sapere Maurizio Del Rosso, consigliere comunale di Caserta e consigliere provinciale – gli istituti che vedete in elenco, alcuni solo parzialmente, saranno quindi oggetto di necessari e significativi interventi. Tali opere però richiederanno tempi piuttosto lunghi, ossia dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2026, e nell’interesse della salute e della sicurezza degli studenti, questi ultimi verranno presumibilmente dislocati per tutta la durata dei lavori presso altri plessi con l’elevato rischio dei doppi turni. I cittadini hanno il diritto di essere informati per meglio organizzarsi e fronteggiare le necessità personali e familiari. Per questo motivo sono state presentate 2 interrogazioni, chiediamo sia al Comune di Caserta che alla Provincia presso quali istituti scolastici verranno dislocati gli alunni e se la dislocazione sarà efficace dall’inizio del prossimo anno scolastico, e infine come accennato, se saranno previsti i temuti doppi turni”, conclude il Consigliere DEL COMUNE DI CASERTA.

Sotto gli istituti che sono stati sottoposti alla lente di ingrandimento

Caserta

Liceo Classico “ P. Giannone”; Liceo statale “Manzoni”; Liceo artistico statale “San Leucio”.

Aversa

Liceo classico “Cirillo”; I.S.I.S “A. Volta”; Liceo scientifico “Fermi”; I.T.E.T “C. Andreozzi”.

Capua

Liceo statale “S. Pizzi”

Vairano Patenora

I.S.I.S.S “Marconi”, Liceo scientifico “L. Da Vinci”