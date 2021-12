Interruzione della fornitura idrica su parte del territorio della città di Caserta

Caserta. Lunedì 20 dicembre, a causa di lavori urgenti ed indifferibili della Regione Campania sulla condotta idrica in Loc. San Clemente, dalle ore 14, sarà avviata la sospensione dell’erogazione idrica, e ripristinata entro le ore 8 di martedì 21 dicembre.

La mancanza totale della fornitura idrica, partendo da Via Galatina, interesserà:

centro storico, le frazioni di San Clemente, Tredici, Centurano e San Benedetto, via Falcone e traverse, via Borsellino e traverse, via Eleuterio Ruggiero e traverse, viale Medaglie d’Oro, via Unità Italiana e traverse, viale Beneduce e traverse, oltre ad una sensibile riduzione della pressione idrica sul rimanente territorio della città.