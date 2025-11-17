Intervento dei Carabinieri: uomo denunciato per maltrattamenti e atti persecutori

Nella mattinata di ieri, del 16 novembre 2025, a Piedimonte Matese, i Carabinieri della locale Stazione sono intervenuti a seguito della denuncia presentata da una donna del posto che ha raccontato una situazione familiare divenuta ormai insostenibile. Ne è scaturito il deferimento in stato di libertà, nelle modalità previste dal “Codice Rosso”, di un uomo del luogo accusato dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori.

La denuncia, raccolta dai militari dell’Arma in un clima di forte tensione emotiva, ha fatto emergere comportamenti oppressivi e reiterati episodi di violenza psicologica e intimidazioni, alcuni dei quali avrebbero avuto luogo anche alla presenza dei due figli minori della coppia. La donna, attualmente impegnata nelle procedure di separazione dal marito, ha descritto un quadro fatto di paura crescente e continui episodi di controllo e vessazione.

Secondo quanto emerso, le condotte contestate si sarebbero protratte nel tempo, generando un clima domestico sempre più conflittuale. Nonostante le difficoltà vissute, la denunciante non aveva fino ad ora richiesto il supporto dei centri antiviolenza, decidendo di rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine dopo l’ennesimo episodio ritenuto insostenibile.

La posizione dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria ordinaria e della Procura per i Minorenni, entrambe immediatamente informate dai Carabinieri.

In attesa delle determinazioni che saranno assunte, è stata disposta una vigilanza generica radiocollegata presso l’abitazione della donna, al fine di garantirle una cornice di protezione immediata e costante.

I Carabinieri della Stazione di Piedimonte Matese proseguono nelle attività di approfondimento e monitoraggio della situazione familiare, nel massimo riserbo e con la priorità di tutelare la sicurezza della donna e dei minori coinvolti.