Intervento dei vigili del fuoco al Corpus Domini

Maddaloni – Ha destato non poche preoccupazioni la presenza dei vigili del fuoco della polizia municipale di Maddaloni questa sera in piazza de Sivo nei pressi della basilica minore del Corpus Domini, chiesa di custodisce la statua del santo patrono che tra un mese verrà festeggiato in città.a seguito di una segnalazione dei cittadini, se richiesto l’intervento dei vigili del fuoco perché alcune lavagnette sulla facciata della chiesa che guarda verso via Maddalena erano pericolanti. Se fossero caduto avrebbero potuto causare danni a cose e persone. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco coadiuvati dalla polizia municipale di Maddaloni che ha messo in sicurezza le lavagnette.