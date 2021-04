Intervento delle guardie del WWF ad Aversa contro i roghi di rifiuti

Aversa-Un vasto incendio di rifiuti è stato appiccato stamattina (26 aprile 2021) in località “Cappuccini” di Aversa (CE), ai confini con il territorio di Giugliano in Campania (NA). Subito sono intervenute le Guardie Giurate del WWF con Enrico Sellitto presente a coordinare i lavori per il celere intervento. Alle ore 10:30 circa la Guardia del WWF Enrico Sellitto ha chiamato i vigili del fuoco, nel frattempo è stato subito informato il comando della polizia municipale di Aversa del gravissimo reato ambientale.

I vigili del fuoco sono intervenuti subito ed hanno domato le fiamme dopo un duro lavoro. Nel frattempo è arrivata la pattuglia della polizia municipale di Aversa.

Grande rammarico viene espresso da Alessandro Gatto – coordinatore regionale delle guardie del WWF – a proposito del gravissimo problema ambientale dei roghi di rifiuti abbandonati che non si riesce a debellare al 100 %. “Ma noi – prosegue Gatto – continueremo a vigilare sul nostro territorio per il bene di tutti”

Il delegato del WWF Italia Raffaele Lauria coglie l’occasione per ringraziare le Guardie Giurate del WWF che svolgono un lavoro encomiabile per il bene del nostro ambiente e della nostra salute.

