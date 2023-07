Intervento Guardia di Finanza contro gli ambulanti davanti la Reggia

Nella giornata di ieri il comando provinciale della guardia di finanza di Caserta ha svolto una maxi operazione volta a sequestrare souvenir e materiale contraffatto di venditori abusivi che spesso stazionano intorno la Reggia di Caserta.

Sulla scia dell’enorme mole di visitatori che ogni giorno affolla il complesso vanvitelliano viene così assicurata la necessaria cornice di sicurezza in modo congiunto e in alternanza con le altre Forze di polizia che – in numerose occasioni- sono intervenuti per contrastare il commercio abusivo e ambulante davanti la Reggia di Caserta.