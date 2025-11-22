Intervento record in 3D: rimosso tumore tra occhio e cervello, salvata la vista a un 41enne

Di Francesco Carissimo

CASERTA – Eccezionale traguardo per la sanità campana all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano. Un complesso intervento multidisciplinare ha permesso di rimuovere una voluminosa neoformazione che, estendendosi dall’orbita alla cavità cranica, rischiava di compromettere definitivamente la vista e le funzioni neurologiche di un paziente di 41 anni.

​L’operazione, eseguita presso il Dipartimento Testa-Collo, è stata condotta “a sei mani” dalle équipe di Chirurgia Maxillo-Facciale, Neurochirurgia e Oculistica, dirette rispettivamente da Pasquale Piombino, Pasqualino De Marinis e Valerio Piccirillo, con il supporto degli anestesisti guidati da Pasquale De Negri.

​Decisivo l’uso di tecnologie all’avanguardia: grazie alla pianificazione con stampa 3D, alla navigazione intraoperatoria e alla piezochirurgia, i medici sono riusciti a preservare strutture delicatissime come il nervo ottico, restituendo pienamente la vista al paziente.

​«Una storia di buona sanità che conferma l’Azienda come punto di riferimento per l’alta specialità e la medicina di precisione», ha commentato con soddisfazione il Direttore Generale Gennaro Volpe.