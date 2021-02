INTERVISTA A MAGDA DIODATO, TITOLARE ED ISTRUTTRICE DI PILATES, DEL CENTRO DANZA ATTITUDE

Caserta – Abbiamo incontrato Magda Diodato, bella e brava oltre che istruttrice di pilates, molot preparata e professionale, abbastanza conosciuta a Caserta, titolare della sua scuola di danza Attitude, che nonostante il periodo di stop, dal mese di ottobre, non si ferma allenandosi da sola e facendo delle dirette sia su Facebook (suo canale apposito, dedicato alla scuola) che sulla nota app ZOOM ma anche sul suo canale Instagram personale per i suoi allievi e per i fans che la seguono. Ci ha concesso una intervista, parlando a 360 gradi del non facile momento che sta attraversando con la chiusura della sua attività principale nel quale ha investito tutta sè stessa, con sacrificio e passione, una passione molto forte per la danza che la segue e la accompagna costantemente ma ecco l’intervista di sotto.

1) Magda allora come ti stai regolando con le nuove norme covid ?

Distanziamento sociale di almeno due metri, come da ultimo decreto, prima che chiudessimo , con mascherina obbligatoria all’ingresso.

2) Quando pensi di riaprire ?

E boh, non lo so, siamo allo stremo, sono anche io personalmente allo stremo, siamo chiusi dal mese di ottobre, hanno chiuso totalmente, speriamo di riaprire presto, al momento posso fare solo delle dirette su ZOOM e Facebook, a volte anche Instagram sui miei canali dedicati appositamente alla mia scuola.

3) Le bambine che ti dicono?

Anche senza parlare dicono tutto, sono spente, tristi, senza stimoli, hanno tantissima voglia di ritornare a ballare con me dal vivo sono stufe di stare dietro uno schermo.

4) Cosa è esattamente il Pilates? Possono farlo anche gli uomini ? E’ utile per correggere problemi personali alla schiena?

Si certo aiuta eccome, allora, il pilates per rispondere alla prima domanda è una disciplina che aiuta a sviluppare il proprio controllo e la consapevolezza del proprio corpo. Inoltre aiuta a migliorare la postura, aiuta ad alleviare i dolori derivanti dallo stile di vita sedentario, a correggere eventuali dolori posturali che ci portiamo dietro dalla nascita e che possono derivare anche dalle nostre cattive abitudini della vita quotidiana.

5) E’ possibile avere un esempio di una nostra cattiva abitudine?

Certo un esempio di cattiva abitudine, è la vita sedentaria che si fa seduti sulla sedia dietro ad un pc, chiaramente anche e soprattuto per lavoro il pilates aiuta a prevenire e a curare i dolori che scaturiscono appunto da tutto ciò che nè deriva, stando parecchio tempo, molte ore seduti su una sedia, ha certamente delle conseguenze anche negative sulla colonna vertebrale di ognuno di noi.

Sotto qualche scatto/momento che la vede impegnata nella sua attività