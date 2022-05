Investe cinghiale lungo la strada, qualche attimo di panico per segretario della UGL

E’accaduto nella serata di ieri , giovedì 5 maggio, nel comune di Castel Morrone.

Raffaele Altieri , uno dei segretari della UGL di Caserta mentre era alla guida della sua auto ha visto spuntare improvvisamente un cinghiale e non ha potuto evitare L’ impatto.

Ha raccontare L’ accaduto e’ stato lo stesso sindacalista: “Per fortuna – ha dichiarato – l’animale non è morto, è scappato via, con calma cercherò di comprendere a quale autorità ed in che modo segnalare l’accaduto. Decoro, sicurezza e salute vanno salvaguardati ad ogni costo – ha commentato il Segretario Provinciale della Ugl Ferdinando Palumbo – è forse il caso di convocare un tavolo tecnico capace di varare una campagna informativa. Intanto, va assicurata una scrupolosa rimozione dei rifiuti alimentari e magari previste reti di contenimento nei tratti a maggior rischio”.