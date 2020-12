Inzaghi carica i suoi in vista dell’ultima giornata del girone di champions

Un Simone Inzaghi molto carico quello che si è presentato in salta stampa il giorno prima della sfida di domani sera in Champions. Il tecnico ha ribadito come la gara di domani è una sorta di finale è la sua squadra le finali non le sbaglia quasi mai. Queste le parole di Simone Inzaghi:” Sappiamo che la sfida di domani e una sorta di finale è questo mo fa ben sperare visto che con le finali abbiamo un bellissimo rapporto. Sappiamo di giocare una gara molto importante, questa squadra è da troppi anni ormai che non si qualifica agli ottavi, adesso abbiamo l’occasione di riscrivere la storia. Non mi interessa sapere di aver due risultati su tre, dobbiamo scendere in campo con la voglia di vincere e con la testa Giusta”.