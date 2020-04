Io corro in casa: il ricavato andrà all’ospedale Cotugno

PODISMO: per la mia Vita e per la Vostra

“IO CORRO IN CASA”

Prende consistenza e adesioni l’appuntamento organizzato dalla società sportiva “New Atletica Afragola” in collaborazione dell’ ASPAL (Associazione Sportiva Presidenti Atletica Leggera) fissato per domenica 26 Aprile. “Io Corro in Casa”… per la mia Vita e per la Vostra un evento virtuale aperto a tutti, si correrà tra le mura domestiche, (solone, corridoio, terrazza o giardino) orario di partenza, chilometri o metri poca importa fondamentale è la partecipazione solidale che convaliderà la concreta testimonianza di aiuto. L’iniziativa, sarà anche oggetto per stabilire e fare chiarezza sul tanto clamore fatto in chiacchiere apparse e ascoltate all’ indirizzo del movimento podistico campano e quello nazionale indicato come il demone che voleva infrangere le regole dettate per l’emergenza per combattere’ il Covid-19. “Io Corro in Casa” ha una sola voce fatta da un unico coro, l’acquisto del pettorale è possibile con un minimo contributo di 5,00 euro già si può notare dal contatore che si aggiorna di volta in volta la cospicua somma che si sta realizzando. I presidenti Domenico Errichiello e Luigi D’Aniello fanno sapere che le somma raccolta va direttamente per intero all’ ospedale Cotugno di Napoli. Per accedere al programma ben dettagliato è alle iscrizioni digitare il Link

http://newatleticaafragola.it/iocorroincasa/ Tutti possono donare e partecipare alla “Io corro in Casa”