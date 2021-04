Io firmo per Caserta discute del PUC. Leggi dell’evento

Puc, Io Firmo per Caserta a colloquio con gli architetti Pica Ciamarra e Bottaro

Moriello: “Nostro metodo unica vera novità di questa campagna elettorale”

Il comunicato.

Caserta. “Senza conoscenza non può esserci sviluppo e progresso per la città”. Lo ribadisce il movimento Io Firmo per Caserta nell’annunciare il secondo appuntamento sul Puc che vedrà Raffaele Cutillo ed Antonio Vecchione confrontarsi con chi ha redatto il piano: gli architetti Massimo Pica Ciamarra e Patrizia Bottaro. L’evento si svolgerà venerdì 23 aprile alle 19 sulla pagina Facebook del Movimento Civico.

“L’incontro – spiega Raffaele Cutillo – ha lo scopo di illustrare quelli che sono i temi portanti del Puc. In primis il preliminare che è già pubblico ma cercheremo di offrire anche qualche accenno sul definitivo”. L’obiettivo è quello di conoscere a fondo le criticità e come sono stati definiti i punti di intervento del Piano Urbanistico Comunale.

“In questo modo avremo un dato di partenza esatto – aggiunge Antonio Vecchione – con uno sguardo a tutto campo sull’intera città in modo da definire lo spazio in cui elaborare le nostre proposte che andranno in una direzione di concreta di fattibilità”.

Un incontro, dunque, nel solco del metodo tracciato da Ifpc, fondato su conoscenza ed analisi delle criticità. “Una formula condivisa con la base del movimento che mai come in questa fase è coesa ed in costante crescita ed al lavoro nel cercare soluzioni reali per la crescita di Caserta – spiega il coordinatore Enzo Moriello – L’approccio di Io Firmo per Caserta alla macchina amministrativa con il contributo fattivo delle tante anime e professionalità che compongono il nostro movimento rappresenta la vera novità di questa campagna elettorale”.

L’evento potrà essere seguito al seguente link: https://www.facebook.com/iofirmopercaserta