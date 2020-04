Io resto a casa… il contest della Pro Loco di Valle di Maddaloni

La quarantena è dura per tutti, ma soprattutto per i ragazzi ed i bambini. I loro ritmi di vita sono scombussolati e non hanno la stessa capacità di comprensione degli adulti e di gestione delle emozioni del tempo.

Per questo tenerli impegnati e convincerli a stare in casa, diventa più complicato ogni giorno che passa. La Pro Loco di Valle ha pensato anche a loro, dedicandogli un contest dal titolo: Io resto a casa, per riscoprire il valore delle piccole cose. Tre sono le sezioni: pittura, cortometraggio e fotografia. Data ultima per la consegna il 3 maggio.

Tutti i dettagli ed i contatti nella locandina allegata e sulla pagina Facebook della Pro Loco di Valle di Maddaloni: