di Elvira Cutolo

Lutto a Mondragone per la scomparsa di Nicola Di Landa.

Venuto a mancare all’età di 77 anni, nella giornata di ieri 24 aprile, era un volto noto in città per la bontà del suo animo e per la sua attività di insegnante svolta presso l’Istituto Tecnico Commerciale Nicola Stefanelli.

Il triste annuncio e’ stato dato dalla moglie, Angela Ronca, dai figli e dai parenti tutti,

Alle ore 10,00 di questa mattina, la funzione religiosa presso la Chiesa del cimitero.

” Siamo profondamente vicini al dolore dei familiari- ha dichiarato la Dott.ssa Giulia Di Lorenzo Dirigente Scolastico dell’Isiss Stefanelli– ai quali esprimiamo le piu’ sentite e sincere condoglianze. Il Prof. Di Landa lascia un ‘eredita’ di affetti e di professionalita’ che custodiremo gelosamente”–