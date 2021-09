Ismea Aversa, amichevole di lusso: c’è la SuperLega con il Volley Cisterna

E’ finita l’attesa per la Ismea Aversa. Si inizia a parlare di gare amichevoli e soprattutto la società fa una grandissima sorpresa a tutti i tifosi normanni. Qualche giorno fa la dirigenza aveva annunciato che la prima ‘sfida’ ci sarebbe stata al PalaJacazzi contro Marcianise ma solamente perché si stava definendo un vero e proprio colpaccio. Sì, un vero e proprio capolavoro del presidente Sergio Di Meo che regala ai suoi giocatori e a tutti i supporter una ‘notte da ricordare’. Mercoledì 8 settembre, alle ore 18, ci sarà la super gara amichevole contro il Volley Cisterna, formazione militante in SuperLega. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla profonda amicizia esistente tra Di Meo e il numero uno del club laziale, Gianrio Falivene. “In questo fantastico mondo della pallavolo le amicizie valgono più di qualsiasi cosa – dice il presidente Di Meo – e sono veramente onorato di rinnovare anche in questa stagione un appuntamento che speriamo possa essere un ‘aperitivo’ di ogni stagione. Sarà una bellissima sfida, un esordio che ci regalerà emozioni. Abbracciamo nuovamente gli amici di Cisterna, viviamo insieme questa splendida avventura”.