Carenza di organico nell’INL: il Ministero dispone 691 nuove assunzioni, ma ne servirebbero almeno 1200

Hanno suscitato disorientamento generale alcuni dati pubblicati ieri sul proprio profilo social dal Ministro del lavoro Andrea Orlando.

I suddetti dati parlano infatti di sole 691 nuove assunzioni presso l’Agenzia dell’Ispettorato del Lavoro: un contingente inadeguato, che non copre nemmeno lontanamente il reale fabbisogno di ispettori del lavoro. Questi numeri oltre a non trovare riscontro nel piano della performance approvato dall’Ente il 28/01/2022, che eleva a 900 le unità da immettere nell’organico, non devono assolutamente essere motivo di vanto per il nostro Paese. I temi della regolarità contrattuale, del caporalato, del lavoro nero, della parità di genere, del rispetto delle prescrizioni normative e contrattuali sono problemi di drammatica attualità, coinvolgendo, ogni giorno, troppi lavoratori e lavoratrici vessati. E quale è la risposta del Ministero e del Governo alle istanze di tutela avanzate da lavoratori e imprese? Un contingente di assunzioni minimale che, non solo non potenzia un ente, centrale e nevralgico nella tutela del diritto del lavoro, quale è INL, ma che non permette nemmeno di raggiungere il basilare obiettivo di soddisfare il fabbisogno dell’ente stesso . Se questo è lo Stato di diritto, a cui la politica ambisce, meglio gettare la maschera e smetterla di fare proclami. Anche perché, in tutta onestà, non basterebbe nemmeno assumere subito 900 ispettori per pensare di risolvere la drammatica piaga del lavoro nero e delle altre irregolarità di cui quotidianamente si scrive su tutti i giornali.

Sussiste l’estremo bisogno di aumentare notevolmente le assunzioni, arrivando ad un primo immediato scorrimento di 1209 Ispettori del Lavoro Ordinari, per essere certi che tutto il fabbisogno venga realmente coperto.

Ciò che si chiede è che si decida di investire seriamente sui controlli in materia di lavoro e di non tergiversare ulteriormente, perché a pagare il prezzo più alto saranno ancora una volta tutti lavoratori e quelle organizzazioni che, da sempre, si muovono a tutela dei loro diritti.