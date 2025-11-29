MEDIO ORIENTE

Israele e la finta tregua

Morti, feriti e dispersi: i numeri

Di Anna Rita Canone

Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute di Gaza, con dati aggiornati in data odierna 29 novembre 2025, nelle ultime 48 ore sono arrivati negli ospedali 2 morti e 11 feriti.

Eye on Palestine riporta che il bilancio ufficiale dell’aggressione israeliana dal 7 ottobre 2023 è salito a 70.000 morti, 170.983 feriti, più 299 morti accertati dal comitato governativo tra il 21 e 28 novembre 2025, più altre vittime ancora non conteggiate perché ancora irraggiungibili sotto le macerie.

Questa non è pace, né tregua.

 