Israele e la finta tregua

Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute di Gaza, con dati aggiornati in data odierna 29 novembre 2025, nelle ultime 48 ore sono arrivati negli ospedali 2 morti e 11 feriti.

Eye on Palestine riporta che il bilancio ufficiale dell’aggressione israeliana dal 7 ottobre 2023 è salito a 70.000 morti, 170.983 feriti, più 299 morti accertati dal comitato governativo tra il 21 e 28 novembre 2025, più altre vittime ancora non conteggiate perché ancora irraggiungibili sotto le macerie.

Questa non è pace, né tregua.