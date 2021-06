Si va verso l’istituzione della ZTL a Marcianise, in quelle che sono alcune vie della città in provincia di Caserta ecco più nel dettaglio quello che è stato disposto in relazione ad alcune strade interessate dalla cd ‘movida’: dai giorni del sabato 29 maggio, domenica 30 e lunedì 31 maggio saranno chiuse, dalle 18 alle 23 (orario ultimo visto il coprifuoco), via Marchesiello, via Santoro; via Mundo e via Lucarelli, anche nei giorni successivi.

Per via Duomo invece la ZTL, sarà valida dalle 20 alle 23. Sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione da ambo i lati.

Il Comune Marcianisano dunque a seguito di un incontro avvenuto con parte dei commercianti ha deciso inoltre d’istituire il divieto di sosta da ambo i lati delle anzidette strade, quello che è il provvedimento, si legge nell’ordinanza firmata dal dirigente Francesco Saverio Letizia, arriva dopo che “l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Velardi, in collaborazione con le associazioni di settore del territorio, nel tentativo di contrastare gli effetti negativi della crisi economica, ha valutato favorevolmente la possibilità di istituire zone a traffico limitato” nelle strade della movida.