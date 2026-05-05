Istituzioni, esperti e professionisti a confronto il 15 maggio presso lo spazio “Esperienza Europa – David Sassoli”

Roma – L’Associazione Italiana Europrogettisti e European Project Manager (Assoeuro) annuncia ufficialmente il Congresso Nazionale 2026 dal titolo “Europrogettazione: scenari attuali e programmazione 2028-2034. Competenze, qualità e innovazione nella nuova stagione europea”, che si terrà il prossimo 15 maggio alle ore 15:00 a Roma presso lo spazio “Esperienza Europa – David Sassoli” in Piazza Venezia 6. L’evento rappresenta un momento cruciale di analisi per una categoria professionale sempre più centrale nello sviluppo dei territori e nella gestione dei fondi comunitari, con i lavori che inizieranno attraverso i saluti istituzionali degli europarlamentari Dario Nardella e Salvatore De Meo, di Luisa Regimenti (Assessore Regione Lazio) e Claudia Pappatà (Consigliere di Roma Capitale), seguiti dall’introduzione tecnica di Marco Bartolelli, Responsabile delle relazioni istituzionali di Assoeuro.

Il congresso vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo che analizzeranno le sfide della nuova programmazione europea: Lorenzo Pregliasco di YouTrend esaminerà le percezioni degli italiani su transizione ecologica, Europa e Mediterraneo; Veronica Guagliumi, CEO e Managing Director di Ereb SBL / Ereb Cambodia LTD, interverrà sulla cooperazione euro-mediterranea ed euro-asiatica legata a cultura e patrimonio; Maurizio Sabatini, Responsabile del Servizio Ufficio Europa della Regione Lazio, porterà l’esperienza delle reti territoriali regionali; Michela Maria Ruggiero di BearIT srl presenterà l’indagine nazionale sul metodo e il valore strategico degli europrogettisti; Matteo Lazzarini, Budgetary Officer & AI Expert for European Projects, approfondirà opportunità e responsabilità dell’intelligenza artificiale nel ciclo di progetto; Vanni Resta, Presidente della Fondazione Manlio Resta, illustrerà il paradigma dell’Europrogettazione 6.0 tra alta formazione e nuovi programmi dell’Unione europea.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 17:30 con una tavola rotonda dedicata alle esperienze dei soci e alle sfide della nuova Europa moderata dal giornalista Domenico Letizia, Responsabile dell’Ufficio Stampa di Assoeuro, e si concluderà con l’intervento del Presidente di Assoeuro Fabrizio Canetto, incentrato su competenze, riconoscimento e tutela della professione nel nuovo scenario nazionale ed europeo.

L’evento è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti. Per la stampa e i professionisti interessati a partecipare, le richieste di informazioni e gli accrediti devono essere inviati all’indirizzo email: info@assoeuro.it.