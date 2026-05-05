Inclusione tra natura e musica nella pineta di Fiaiano

Una mattinata all’insegna dell’inclusione, della musica e della condivisione ha animato la pineta di Fiaiano, scenario naturale di straordinaria bellezza sull’isola di Ischia. Qui si è svolta la prima passeggiata musicale inclusiva promossa dall’associazione IncludiMondo, in collaborazione con il Club Alpino Italiano – sottosezione Ischia – e con il maestro Massimo Ventricini. L’evento ha coinvolto numerosi ragazzi e famiglie in un percorso immerso nella natura, tra canti, strumenti musicali, giochi e attività didattiche. I partecipanti hanno attraversato i sentieri della pineta accompagnati dai volontari del CAI, che hanno garantito accessibilità anche nei tratti più impegnativi grazie alla Joëlette, speciale carrozzina fuoristrada monoruota che ha permesso a un ragazzo con disabilità di vivere pienamente l’esperienza. Durante la passeggiata, gli alberi sono stati arricchiti da messaggi inclusivi realizzati e affissi dai giovani partecipanti, trasformando il bosco in un simbolico percorso di condivisione e sensibilizzazione. A spiegare il senso dell’iniziativa è stato il presidente Michele Scotto di Minico: «La nostra associazione nasce nel 2023 con l’obiettivo di creare occasioni di socialità per ragazzi e famiglie che, terminato il percorso scolastico, rischiano l’isolamento. Vogliamo costruire opportunità concrete, stare tra la gente e promuovere inclusione attraverso attività come questa».Una giornata riuscita, capace di unire divertimento e valori, lasciando un segno tangibile nel cuore dei partecipanti e nel verde della pineta.

Foto di Gennaro Savio